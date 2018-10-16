«Шизофренический приступ»: В Запорожской области мужчина зарезал 9-летнего сына, а потом пытался убить себя

Фото - иллюстрация В Мелитополе полиция задержала мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения своему сыну.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

16 октября в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевыми ранениями грудной клетки доставлен 9-летний мальчик.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 16 октября около 1:30 в одном из частных домов в Мелитополе у ​​34-летнего мужчины произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений туловища своему сыну, который в это время спал. После чего начал ранить ножом себя.

«Скорая» доставила пострадавших в больницу, однако ребенок от полученных телесных повреждений ребенок умер.

Злоумышленнику оказана медицинская помощь, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам пункта 2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, что ранее психически нездоровый житель Киева зарезал своих родителей и сестёр.