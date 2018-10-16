В Швейцарии арестовали имущество беглого олигарха Курченко

В Швейцарии правоохранительные органы по запросу Генпрокуратуры арестовали на банковских счетах два миллиона долларов США сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сергей Курченко в составе преступной организации Виктора Януковича причастен к совершению тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.

О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе также сообщили должностным лицам ПАО «Брокбизнесбанк», который по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации.

«В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений один из бывших должностных лиц ПАО «Брокбизнесбанк» получал значительные суммы средств. По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем полученные средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства», – говорится в сообщении ГПУ.

Напомним, что 7 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.