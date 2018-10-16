Экс-замглавы Высшего Хозяйственного суда отрицает, что финансирует террористов «ЛДНР»

Бывший заместитель председателя Высшего Хозяйственного суда Артур Емельянов отрицает свою причастность к финансированию террористов «ЛДНР», которую ему вменяет СБУ.

Об этом идет речь в письме Емельянова, пришедшем на редакционную почту.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда на финансировании террористических организации «ЛДНР». В то же время интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что речь идет именно об Артуре Емельянове.

«Подчеркиваю, что информация, распространенная «Украинской правдой» и Вашим изданием не имеет никакого отношения ко мне и моим действиям. Я полностью отрицаю данные изданий по финансированию терроризма и связи с любыми предприятиями на оккупированной территории. Категорически заявляю, что я не имел и не имею никаких связей с террористическими организациями на неподконтрольной Украине территории», – говорится в письме.

«Все так называемые «факты», которые были изложены в публикации «Украинской правды» и распространены Вашим изданием, являются безосновательным фейком. Материалы изданий только продолжают ряд заказов, которые на протяжении нескольких лет осуществляются определенными лицами по отношению ко мне. Мои действия всегда отвечали и отвечают законам Украины. Я не боюсь сказать, что заказчики фейковых публикаций создают все условия для уничтожения моей репутации. Предполагаю, что я определенным образом кому-то «перешел дорогу», – резюмировал экс-замглавы Высшего Хозяйственного суда.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила главу Высшего Хозяйственного суда Виктора Татькова с должности судьи, так как он подпадал под действие закона о люстрации. 18 октября Генпрокуратура сообщила Татькову и Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Вскоре Татьков выехал на лечение за границу.

А в ноябре 2016 года Артур Емельянов задекларировал миллионы наличных средств.