На облполицию Николаевщины завели дело о присвоении из бюджета миллионов гривен на топливе, запчастях и ремонтах

В Главном следственном управлении Нацполиции открыли уголовное производство относительно служебных лиц ГУ Нацполиции в Николаевской области за присвоение крупных сумм из бюджета при покупке топлива, автозапчатей и проведении ремонта.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Печерского районного суда Киева.

В ходе досудебного расследования в Нацполиции установили несколько эпизодов возможного хищения денег. Эти факты были выявлены после проведение аудит в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области за период с мая 2016 года по август 2018 года.

Всего в ходе ревизии нашли нарушений финансово-бюджетной дисциплины на общую сумму 22,68 миллионов гривен, в том числе и таких, которые привели к потерям государственных финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 7,685 миллионов гривен.

Установлено, что сотрудники отдела обеспечения автотранспортом центра обслуживания подразделений создали схему при которой подделывали документы ради хищения горюче-смазочных материалов и автомобильных запчастей.

В частности в ЦОП ГУНП есть два грузовика МАЗ, один из которых оказался разобранным. Но при этом только за период с октября 2017 по июль 2018 года на оба автомобиля списали 21 тонну топлива на почти полмиллиона гривен.

Один и сотрудников николаевской полиции действительно подтвердил, что по приказу начальника ЦОП накручивал пробег поломанного МАЗа для имитации его использования, а потом расписывался в получении «потраченного на проезд» топлива.

Кроме того следствие считает, что средства похищались и во время ремонтных работ в помещениях полиции. Так, 19 марта 2016 года заместитель начальника Главного управления Нацполции в Николаевской области подписал договор с предпринимателем о ремонте кабинета за 119 тысяч 458 гривен. Несмотря на то, что замначальника ГУНП знал о невыполненном ремонте, он все же подписал предпринимателю акт выполненных работ, что позже послужило поводом для расчета бюджетными деньгами за несуществующий ремонт.

При допросе одного из сотрудников полиции Николаевщины оказалось, что замначальника лично подписал платежное поручение о перечислении денег. Ремонт в кабинете все же начали делать, но уже после того, как в ГУНП началась ревизия, поэтому в Нацполииции обосновано считают, что деньги были умышленно присвоены.

Стоит отметить, что согласно договору от 19 марта 2016 года №133, речь идет о ремонте кабинета №104 в помещении ГУНП. Договор с предпринимателем Игорем Чубовым подписал заместитель начальника Евгений Ковтун, который и курировал хозяйственную деятельность в полиции Николаевщины.

Уголовное производство, по данным фактам квалифицировали по части 4 статьи 191 Угоовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, что в суде также ранее звучало, как ОПГ депутата Игоря Копейки якобы «прикрывал» замначальника полиции Николаевщины Евгений Ковтун.

Как известно, в июле 2018 года Ковтуна на должности сменил полковник полиции Сергей Кобец.