На Николаевщине за две недели в полиции сдали 138 единиц оружия и полтысячи боеприпасов – чаще несут охотничьи ружья

По состоянию на 16 октября жители Николаева и области в отделы и отделения полиции в Николаевской области сдали 138 единиц разнообразного оружия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Среди принесенного оружия одно нарезное оружие армейского образца, 122 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, по шесть единиц охотничьего нарезного и самодельного оружия, четыре устройства отечественного производства для отстрела резиновых пуль, 34 единицы газового оружия, 503 единицы различных боеприпасов, три мины, один снаряд и граната.

Согласно действующему законодательству граждане, в течение октября обратятся в подразделения полиции, освобождаются от уголовной и административной ответственности за хранение незарегистрированного оружия.

В полиции подчеркнули, что лица, которые до 31 октября сдадут незарегистрированное охотничье огнестрельное оружие, газовое, холодное оружие, специальные средства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, после проведения дополнительной проверки технического состояния оружия имеют возможность при наличии законных оснований оформить соответствующие документы и зарегистрировать их в свою собственность.

Для сдачи оружия необходимо обращаться в подразделения полиции по месту нахождения или в ГУНП Украины в Николаевской области по адресу Николаев, улица Артиллерийская, 4, Отдел разрешительной системы. Телефоны для справок - (0512) 50-15-35, 50-15-40, 50-15-41, 50-15-42.

Напомним, как в Николаеве сотрудники управления уголовного розыска областной полиции и оперативники Витовского отделения полиции задержали 31-летнего николаевца, который продавал пистолета Макарова, гранату РГД и тротил.