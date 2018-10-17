Радикалу С14, который во Львове ножом ранил полицейского, не продлили меру пресечения и сняли электронный браслет

С подозреваемого Маркиана Вербового, которому ранее объявили подозрение в нанесении тяжелых телесных повреждений полицейскому при исполнении в центре Львова, сняли электронный билет.

Об этом сообщает «INSIDER», ссылаясь на адвоката подозреваемого Виктора Мороза.

Так, в понедельник, 15 октября у Вербового истек срок меры пресечения - содержания под домашним арестом, в связи с чем вечером с него сняли электронный браслет. Суд же не успел продлить меру пресечения, при том, что ходатайство о ее продлении было заявлено еще в среду, но следственной судьи Ирине Волоско был заявлен отвод.

«Это была глава Галицкого суда. Ранее она выбрала Вербовому меру пресечения в виде содержания под стражей. Это ее решение было позднее отменено Апелляционным судом и избрана более мягкая мера пресечения», - пояснил мотивы отвода Мороз.

В постановлении Апелляционного суда действительно указано, что следственной судьей Ириной Волоско «не в полной мере проверено», что применение более мягких мер недостаточно.

«Наличие таких обстоятельств прокурором не доказана и доказательствами не подтверждается. Вывод о невозможности предотвращения рисков путем применения более мягких мер следственный судья сделал, исходя лишь из мотивов тяжести преступления и возможного наказания за него, хотя эти обстоятельства, без учета иных, не являются достаточным основанием для вывода о необходимости содержания под стражей», - говорится в постановлении.

Отвод был удовлетворен, и в пятницу новый судья должен был рассматривать дело, но Вербовому стало плохо, и скорая забрала его в больницу.

«Во вторник, 16 октября, если бы ему стало лучше, рассмотрение продлении меры должно было быть возобновлено. Однако 15 октября истек срок, и собственно все», - говорит адвокат.

Так как суд теперь не может продлить меру пресечения, прокурор должен подавать новое ходатайство об избрании меры пресечения.

Адвокат подозреваемого также отметил, что они подали заявление о преступлении полицейскими, которое в прокуратуре изначально регистрировать не хотели. Адвокаты добились судебного решения о внесении в ЕРДР этого заявления.

Речь идет о том, что активисты рассматривают инцидент не как попытку задержания за административное правонарушение, а как нападение полицейских, и соответственно - преступление, совершенное работниками полиции.

«Три работника полиции подъехали к ребятам в штатском и на собственных автомобилях, о чем у нас есть официальные ответы на наши адвокатские запросы. Фактически они превысили свои полномочия - избили ребят. У Маркиана были сильные ушибы. У второго парня - меньше, но также были», - объясняет позицию подозреваемых и их защиты адвокат.

Он также сообщил, что, несмотря на решение суда, прокуратура продолжает не регистрировать данное заявление. Поэтому это уголовное производство о возможном превышении полномочий полицейские не расследуется.

Напомним, что ночью 17 августа во время задержания двух юношей, наносивших надписи «Кто заказал Катю Гандзюк?» на фасад жилого дома в центре Львова, получил ножевое ранение сотрудник полиции, которого госпитализировали. Его ударил ножом 20-летний активист праворадикальной организации С14. Позже Львовский апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения 20-летнему юноше из Львова, ранившему полицейского ножом во время задержания.