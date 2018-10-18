Теракт в керченском колледже: Обезвредили второе взрывное устройство 18+

В среду, 17 октября, в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв.

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02:07 Следователи начали восстанавливать картину массового убийства в техникуме в Керчи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что осмотр места происшествия и допросы пострадавших и свидетелей продолжаются.

По предварительным данным, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний ученик четвертого, выпускного курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Пользуясь паникой, он поднялся на второй этаж, где, среди прочих, прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах. По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств. Эту информацию должны подтвердить эксперты.

Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

По предварительным данным, Росляков учился на «хорошо» и «отлично», однако особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Мотивы действий керченского стрелка пока неизвестны, и большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали.

Сейчас в квартире, где проживал Росляков, идет обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты.

«В настоящее время данных о том, что произошедшее — заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

23:05 В керченских больницах и колледжах началось опознание тел погибших, пишет Мэш. Кроме того, на данный момент 44 пострадавших находятся в больницах Крыма, 12 отпустили на амбулаторное лечение.

К самому колледжу приходят родственники и знакомые погибших в результате теракта.

21:17 Мэш опубликовал фото родственников пострадавших и журналистов, которые находятся у керченского колледжа сейчас так.

21:09 Специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное рядом с вещами предполагаемого стрелка в колледже Керчи, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

«Второе взрывное устройство было обнаружено рядом с вещами [стрелявшего] человека, оно обезврежено на месте. Продолжаются взрывотехнические работы», - рассказал он.

Как сообщил представитель Керченского отдела ФСБ на заседании оперативного штаба, которое проводит глава региона Сергей Аксенов, «в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению сообщников, а также мотивов совершения данного преступления».

20:35 Украина готова оказать любую помощь семьям погибших и раненных во взрыве в политехническом колледже в Керчи. Об этом заявил представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в комментарии телеканалу 112 Украина.

«Мы готовы оказать любую помощь семьям погибших, раненых. Хочу подчеркнуть, что полная ответственность за то, что происходит в Крыму, возлагается на государство-агрессора. Попытки россиян всячески использовать те факты разжигания межнациональной вражды, раскатка этого молоха репрессий должны получить достойную оценку международного сообщества», - заявил Бабин.

19:40 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя трагедию в Керчи, заявил, что насилию против невинных людей нет оправдания.

«Ужасное нападение на школу в Крыму. Нет никакого оправдания такому насилию против невинных людей», - написал Волкер на своей странице в Twitter.

18:58 В Следкоме РФ заявили, что следствие выяснит, мог ли молодой человек, устроивший стрельбу и взрыв, находиться под чьим-нибудь влиянием.

«Если же выяснится, что к совершению этого преступления привели действия определенных лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чье-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», - отметил председатель СК.

18:30 Молодой человек, который подписан Вконтакте как Владислав Рейх, опубликовал заявление о том, что СМИ перепутали его с Росляковым, а сам он жив, ни на кого не нападал и не учится в этом колледже.

17:37 112 опубликовало фото, на котором запечатлено тело Рослякова после самоубийства. Указывается, что в сумке у него обнаружили готовые самодельные взрывные устройства.

17:24 Как пишет Mash, вслед за домом, где Росляков был прописан, полиция пришла на его съемную квартиру. Именно там он жил вместе с матерью. На адрес приехал полицейский автобус. Сотрудники в бронежилетах.

17:18 Как сообщили ТАСС в среду в Центре медицины катастроф Крыма, число жертв стрельбы и взрыва в колледже в Керчи возросло до 19 человек.

17:10 Как выяснилось, несколько изданий указали, что Росляков вел страницу в «ВК» под именем «Владислав Рейх». У этого пользователя было двое друзей. Медуза связалась с одной из них через «Одноклассники». Женщина сообщила «Медузе», что не знает, кто такой Влад Росляков; в ответ на вопрос, является ли Рейх Росляковым, написала: «Это не Влад Росляков! Не чудите».

В дальнейшей переписке женщина сообщила, что пользователь «ВК» Владислав Рейх — это ее сын и сейчас он находится дома, а с Росляковым она не знакома (в профиле женщины в «Одноклассниках» есть фотография с подростком, похожим на Рейха). «Вы довели человека до срыва. У вас неточная информация», — добавила она. Вскоре женщина перестала отвечать на сообщения корреспондента «Медузы»; в 16:32 — через несколько часов после того, как Росляков предположительно застрелился, — пользователь Владислав Рейх сменил свою фотографию профиля.

В распоряжении «Медузы» также попали скриншоты из чата с участием пользователя Владислава Рейха. В частности, в 16:13 17 октября он написал: «Ну и все. Личность его установили. Но сука. Как мне теперь на улицу выходить».

17:06 Знакомый подозреваемого в нападении рассказал РБК, что Росляков «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».

17:00 Мэш пишет, что мать Рослякова работает санитаркой и участвовала в приеме раненых, поступивших после нападения на колледж. На допрос ее забрали из больницы.

В это время, по информации Керчь.ФМ, под зданием первой городской больницы собираются родственники и друзья пострадавших.

«Некоторые родители не смогут найти своих детей, которые пострадали в ЧП, так как пострадавших распределили по разных больницам. Узнать удается от медика, который выходит с информацией в толпу и говорит, в какой больнице находится ребенок. Однако до сих пор многие не знают, где их дети. Один мужчина рассказал, что ему сообщили, что ее ребенка в последний раз видели во время взрыва. Также многие родители не могут узнать о состоянии детей, которых прооперировали и они находятся в реанимации», - говорится в сообщении.

16:50 В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент взрыва и слышны выстрелы.



16:20 Mash сообщает, что в дом Влада Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен.

16:15 Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва в колледже в оккупированной Керчи, передаёт Украинская правда.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов.

«Прокуратурой Автономной республики Крым зарегистрировано уголовное производство по факту совершения террористического акта по статье 258 части 3 Уголовного Кодекса», - сказал он.

В то же время Мурачов сказал, что украинские правоохранители «проверяют все без исключения версии, которые у СМИ», однако не смог их назвать и не смог ответить на вопрос о точном количестве погибших и пострадавших, отметив, что прокуратура эту информацию берет из СМИ.

16:00 Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом из-за взрывов в Керчи.

15:55 Представитель НАК РФ Андрей Пржездомский сообщил, что в здании политехнического колледжа нашли взрывное устройство.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — цитирует его ТАСС.

15:42 Телеграмм-канал 112 опубликовал список пострадавших.

В то же время телеграм-канал Mash опубликовал видео, которое снимал один из студентов колледжа в первые минуты после нападения, на котором учащиеся сбегают из учебного заведения.

15:32 Следственный комитет РФ подтвердил, что нападавшим был студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа.

Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье теракт переквалифицировали на часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). Также сообщается о 17 погибших. «Первоначальный осмотр тел говорит о том, что погибшие умерли от огнестрельных ранений», - говорится в сообщении. 15:28 По данным СМИ, Росляков законно владел оружием. В начале сентября он получил разрешение на ружье 12 калибра, а затем приобрел к нему около 150 патронов.

15:15 Выяснилось, что взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент, сообщил «Интерфаксу» «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его информации, подозреваемый покончил с собой.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

Медуза пишет, что под описание нападавшего (судя по неофициальным данным) подпадает Росляков Владислав Игоревич, зачисленный в колледж в 2015 году.

15:00 По данным ТАСС, к техникуму направили более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники ЮВО. Они окажут помощь аварийным службам города по расчистке завала.

Также сообщается, что людей под завалами после взрыва нет, всех пострадавших уже отправили в больницы.

14:52 Как сообщают в телеграмм-канале 112, подозреваемого в совершении теракта нашли застреленным на втором этаже политехнического колледжа. Сообщается, что личность погибшего установлена — это Владислав Р. 2000 года рождения.

14:40 В следственном комитете сообщили, что взрывное устройство, сработавшее в колледже, было начинено металлическими предметами. Также на данный момент известно о 13 погибших.

14:32 В Telegram новостного канала Mash опубликовали фотографию террориста.

«Этого человека в Керчи сейчас ищут все», - прокомментировали фото на канале.

Парень на фотографии стоит на лестнице и держит предмет, похожий на оружие. Позднее они опубликовали фото ещё одного подозреваемого.

«Вторая фотография стрелка, устроившего теракт в Керчи. Сделана на территории колледжа перед нападением. В здание политеха он зашел в одной одежде, там - переоделся», - говорится в сообщении.

14:23 В Росгвардии назвали произошедшее терактом.

-Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта, - сообщил первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов ТАСС.

В следственном комитете завели уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже по статье теракт.

14:10 Как рассказала RT вахтёр керченского колледжа Наталья Паникоровская, выстрелы были похожи на автоматные - очередью.

- Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шёл поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошёл поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть, - рассказала вахтёр.



В то же время, по словам ученика техникума, после взрыва из туалетов выбежали вооруженные автоматами люди, чьи лица были закрыты масками, и открыли стрельбу по ученикам и преподавателям. - Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, что от стрельбы пострадало много человек, я видел одного-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакет, — рассказал он. Также ученик отметил, что спасаясь люди выпрыгивали из окон.

14:08 Керчь.ФМ сообщает, что к колледжу подъехали несколько БТРов и военные с автоматами.

14:02 По словам директора техникума, в момент взрыва её не было в здании, так как она уехала по делам.

- Ворвались и ровно через 5-10 минут после моего отъезда взорвали холл, бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Настоящий теракт. Как положено, как в Беслане, - рассказала она.

14:00 В телеграмм-канале «Говорит Москва» сообщают, что по словам очевидцев, на 1 этаже был взрыв, а на 2 - стрельба. По их словам, «тех, кто были на лестнице, просто расстреливали».

13:47 Телеграмм-канал Mash сообщает, что по линии экстренных служб проходит информация, что в керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, а затем - взрыв.

13:42 В эфир радио «Комсомольская правда» позвонил студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым и рассказал о напавшем: «Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился».

Также Гаврилов сообщил, что при взрыве в здании вылетели стекла, рамы и двери. В то же время в местных пабликах сообщается без указания на источник, что полиция объявила в розыск мужчину 20-25 лет.

13:40 По информации Медузы, в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство и сейчас предпринимаются мероприятия «для предотвращения повторных взрывов».

13:15 Как пишет Керчь.ФМ, по информации очевидцев, в техникуме произошел теракт. Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

Также местным жителям сказали забрать из детских садов и школ района Войкова детей.

12:40 РИА Новости со ссылкой на медицинские источники подтвердило гибель 10 человек при взрыве в Керчи. 50 человек пострадали.

12:17 В результате взрыва пострадало много людей, их грузят в автомобили скорой помощи.

«4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол», - пишет издание.

По словам местных жителей, что-то произошло в столовой техникума и там находятся люди с автоматами.

Сообщается, что автомобилей скорой помощи для эвакуации пострадавших не хватает и для транспортировки людей привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.

Также не хватает носилок и людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Представители оккупационных властей опрашивают очевидцев происшествия и все кого-то описывают.