В Москве задержан «вице-премьер» Крыма

Виталий Нахлупин В Москве задержан заместитель так называемого «премьер-министра» Крыма Сергея Аксенова Виталий Нахлупин.

Об этом в среду, 17 октября, два источника, близких к руководству региона и собеседник в региональном управлении МВД, сообщили РБК.

Источник в «руководстве» Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма.

- Все оцеплено ОМОНом, — сказал источник.

Между тем «зампредседателя» Совета министров Крыма Игорь Михайличенко уже сообщил о задержании Нахлупина «главе региона» Сергею Аксенову.

- Правоохранительными органами (...) в городе Москва, по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ был задержан (...) Нахлупин Виталий Германович. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается, — сказал Михайличенко.

Чиновник отметил, что по поручению «главы Крыма» правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины. По словам Михайличенко, следственные действия проводятся в Комитете конкурентной политики Республики Крым, в Комитете дорожного хозяйства Республики Крым, Службе капитального строительства Республики Крым, ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго».

Напомним, в 2015 году на взятке был задержан «главный налоговик» аннексированного Россией Крыма Николай Кочанов.