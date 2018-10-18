Не имели права публиковать запись беседы с «положенцем» Науменко: Главный «тюремщик» Юга Украины вступился за экс-начальника Николаевского СИЗО

Роман Цыбуля Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины полковника внутренней службы Александр Малахов вступился за экс-начальника Николаевского СИЗО Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать запись его разговора с «положенцем» Игорем Науменком, в котором обсуждались различные коррупционные схемы.

Соответствующее письмо за подписью Малахова пришло на почту редакции.

Напомним, ранее в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Запись была опубликована интернет-изданием «Информатор».

По мнению Малахова, действия редакции «Преступности.НЕТ» не соответствуют требованиям законодательства, а изложенные в новости сведения негативно влияют на деловую репутацию управления. Далее полковник внутренней службы обосновывает свое утверждение.

Так, по мнению Малахова, опубликовав разговор Цыбули с Науменко, нарушили права экс-начальника СИЗО на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

«Учитывая, что Цыбуля Р.В. как лицо, которое проходит службу в органах ГУИС Украины, не давал разрешения на публикацию телефонных разговоров, в данном случае действия редакции интернет-издания «Преступности.НЕТ» противоречат требованиям действующего законодательства», – говорится в письме начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Также, по мнению Малахова, говорить о каких-то коррупционных действиях со стороны Цыбули нельзя, так как это достоверно не установлено правоохранительными или иными уполномоченными органами.

При этом Александр Малахов не сообщает, были ли назначены проверки по фактам публикации разговора Романа Цыбули с Игорем Науменко, и какие вообще были предприняты действия по данной ситуации.

Напомним, что ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

После задержания Цыбули по подозрению во взятке руководить Николаевским СИЗО назначили его заместителя Сергея Шамшуру, а сам Роман Цыбуля был уволен.

В июле суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

В итоге Роман Цыбуля устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также стоит отметить, что предшественнику Александра Малахову Анатолию Ковтуну, который исполнял обязанности начальника Южного управления по исполнению уголовных наказаний, в сентябре прошлого года прокуратура сообщила о подозрении в организации пыток заключенных.