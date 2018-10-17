Во Львове задержали главврача больницы по подозрению в получении взятки от ветерана АТО за трудоустройство медбратом

Фото - иллюстрация Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного врача одной из поликлиник, подчиненной управлению здравоохранения департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от ветерана антитеррористической операции 500 долларов за трудоустройство медбратом в поликлинику. Сотрудники СБ Украины задокументировали передачу «аванса» на банковскую карточку злоумышленника. Для получения основной части неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте главный врач «отправил» своего знакомого-посредника.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников после получения денег в одном из ночных игорных заведений Львова, где они «праздновать» сделку. В рамках начатого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что ранее в Николаеве на взятке задержали главу специализированной медико-социальной комиссии – деньги она спрятала в нижнее белье.