«Приехал в гости к родственникам»: На Николаевщине суд арестовал одессита, подозреваемого в кражах продуктов из квартир пенсионеров

На Николаевщине суд арестовал уроженца Одессы, подозреваемого в кражах в Доманевке.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

В течение июля-августа 2018 года в Доманевский отдел полиции поступило три заявления от пожилых людей о похищении продуктов питания и материальных ценностей из их домов. Во всех случаях вор попадал в жилище потерпевших через окно, и присваивал денежные средства, мобильные телефоны, а также продукты питания.

Позже личность злоумышленника была установлена – ​​им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Одесской области, который летом приехав в гости к родственникам на территории Доманевского района.

В середине октября текущего года вору сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры суд избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, устанавливается также причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории Доманевского района.

Напомним, что в Николаеве гражданина Грузии, ранее судимого за кражи, принудительно депортируют.