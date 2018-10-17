Прокуратура АР Крым намерена требовать от РФ экстрадиции задержанного в Москве «вице-премьера» Крыма за госизмену

Виталий Нахлупин Прокуратура Автономной Республики Крым намерена потребовать экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Виталия Нахлупина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену», - цитирует пресс-служба заявление прокурора Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

При этом в ведомстве сообщили, что прокуратура Крыма по результатам проведенного специального досудебного расследования еще 29 декабря 2016 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК Нахлупина, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины («Государственная измена»).

По словам Мамедова, в ходе расследования уголовного производства были получены «неопровержимые доказательства того, что указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма». В частности, по данным следствия, бывший депутат непосредственно участвовал в незаконном принятии так называемой «Конституции Республики Крым» и ряде постановлений, способствовали созданию нелегитимного государственного образования «Республика Крым».

Кроме того, Нахлупин в марте 2014 через официальный сайт Верховной Рады Автономной Республики Крым призвал жителей автономии принять активное участие в общекрымском референдуме и проголосовать за присоединение полуострова к РФ.

Также по результатам досудебного расследования прокуратура установила, что Нахлупин участвовал в незаконно организованных на территории АР Крым выборах в незаконно созданного органа «Государственный Совет Республики Крым» от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». По результатам таких выборов Нахлупин стал депутатом «Госсовета» первого созыва, и осуществлял полномочия до досрочного их прекращения 19 января 2016.

Напомним, что в Москве задержан заместитель так называемого «премьер-министра» Крыма Сергея Аксенова Виталий Нахлупин.