Печерский суд разрешил доступ следователю ГПУ к материалам спецпроверки главы НАБУ Сытника перед назначением

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Администрации Президента материалы специальной проверки Артема Сытника как кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также изъять копию указа Президента о его назначении на должность директора.

Об этом говорится в материалах суда, передает «Левый берег».

Суд предоставил это разрешение старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Руслану Ижуку. Ему разрешен временный доступ к документам с возможностью изъятия копий.

Срок действия определения суда заканчивается 2 ноября.

Речь идет о расследовании служебного подлога со стороны должностных лиц Государственной фискальной службы при выдаче заключения о достоверности данных в декларации Сытника за 2014 год как кандидата на должность директора НАБУ.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении журналистки «Радио Свобода» Натальи Седлецкой за последние полтора года. Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.

Причиной стало слитое в сеть аудио разговора офрекордс с главными редакторами нескольких изданий, на котором человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывал детали уголовных производств, в частности, зачитывал материалы дела в отношении экс-прокурора Кулика.

В ГПУ пообещали не осуществлять никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналистки и не прослушивать ее телефон.

Позже стало известно, что Генпрокуратура также получила право на доступ к личной информациижурналистки «Нового времени» Кристины Бердинских.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека запретил ГПУ доступ к данным редактора программы «Схемы» Седлецкой.