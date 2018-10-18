Теракт в керченском колледже: Количество погибших увеличилось до 20 человек, опубликован список

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 20 человек, в соцсетях публикуют их данные.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Напомним, в среду, 17 октября, в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвркдили.

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08:30 Двум погибшим в результате теракта было по 15 лет.

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден , 21.11.2001

6. Степаненко Сережа, 30.08.2003

7. Карымов Рома, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Аня, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Леша, 12.09.1999

14. Русляков Вадим

15. Пипенко Даниил, 29.08.2002

16. Чегерест Даша, 15.10.2002

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Бакланова Настя, 01.11. 1991

20. Бакланова Светлана, 12.07.1961