Теракт в керченском колледже: Количество погибших увеличилось до 20 человек, опубликован список

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 20 человек, в соцсетях публикуют их данные.
Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".
Напомним, в среду, 17 октября, в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвркдили.
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08:30 Двум погибшим в результате теракта было по 15 лет.
1. Керова Алина, 28.05.2002
2. Перепелкин Егор, 04.09.1999
3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003
4. Неопознанная девушка
5. Джураев Руден , 21.11.2001
6. Степаненко Сережа, 30.08.2003
7. Карымов Рома, 16.09.1997
8. Устенко Людмила, 15.10.1953
9. Лысенко Руслан, 03.11.2000
10. Журавлева Аня, 27.12.1998
11. Лазарев Влад, 06.09.1999
12. Флоренский Никита, 26.06.2002
13. Лавренович Леша, 12.09.1999
14. Русляков Вадим
15. Пипенко Даниил, 29.08.2002
16. Чегерест Даша, 15.10.2002
17. Моисеенко Саша
18. Кудрявцева Лариса, 1956
19. Бакланова Настя, 01.11. 1991
20. Бакланова Светлана, 12.07.1961