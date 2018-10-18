Николаевская полиция задержала преступную группу, которая создала масштабную аферу по продаже автомобилей

В Николаеве сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей и обманули клиентов почти на четыре миллиона гривен. Орудовали аферисты течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На данный момент следователи следственного управления и оперативники управления уголовного розыска совместно с оперативными сотрудниками технического подразделения в Южном регионе Департамента киберполиции НПУ и оперативного управления Государственной фискальной службы под процессуальным руководством областной прокуратуры проводят ряд задержаний и обысков.

«Известно, что участники организованной группы в возрасте от 31-го до 45-ти лет размещали объявления в сети Интернет о предоставлении услуг по купле-продаже транспортных средств с указанием номеров телефонов якобы офис-менеджеров. Желающим приобрести автомобиль по сниженной цене аферисты предлагали прибыть в специально арендованные офисные помещения (их правоохранители задокументировали пять по Украине) и заключить, как оказалось в дальнейшем, фиктивные сделки. Офис-менеджеры сообщали потерпевшим ложную информацию о наличии транспортных средств и о необходимости в рамках условий договора уплатить аванс в размере не менее 30% стоимости автомобиля. Также мошенники уверяли, что в случае несоответствия качества заказанных транспортных средств ожиданиям клиентов, денежные средства обязательно будут возвращены после написания соответствующих заявлений и их рассмотрения руководством», – говорится в сообщении.

Потерпевшие подписывали предварительные договоры, перечисляли деньги на счета злоумышленников и ждали заказ. Далее преступники звонили потерпевшим и рассказывали о задержке поставки из морских портов Черноморская и Измаила, а также о возникновении ряда проблем по транспортировке автомобилей.

«Так и не дождавшись товара, клиенты писали заявления о возврате своих средств, на которые получали ответы за подписями директоров, о том, что выплаты заключенным предыдущим договором не предусмотрены, предлагая обращаться в суд с гражданско-правовыми исками», – сообщает ведомство.

Сейчас полицейские устанавливают окончательное количество пострадавших. Сумма нанесенного мошенниками ущерба сейчас уже превышает четыре миллиона гривен.

«Преступную группу создал житель Харькова, который, кроме мошенничества, другой деятельностью не занимался. Его «правой рукой» была жительница Одессы, которая координировала работу офисов в Николаеве, Первомайске и Одессе», – говорится в сообщении полиции.

Действия участников организованной группы следователи квалифицировали по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

«В настоящее время продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по задержанию всех причастных к преступлению участников организованной группировки. Пострадавших от указанных преступлений просим обращаться по телефонам 0939843526, 0634135977 (с 09:00 до 18:00) или по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 (Следственное управление ГУНП в Николаевской области)», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в 2017 году в Николаеве полиция задержала аферистов, которые обманывали граждан под предлогом продажи и установки газовых плит.

В июле организатор, 19-летний житель Харькова, и его сообщник были задержаны полицейскими Ингульского района. В ходе следствия доказано 42 факта мошеннических действий в отношении жителей Ингульского района и 10 – Заводского. Отобранные у пожилых людей деньги мошенники потратили на «мажорные» развлечения, чем хвастались, выкладывая фотографии в соцсети. Также полиция опубликовала фото девушки с деньгами – судя по всему, это может быть жительница Харькова, о которой сообщалось ранее, и которую подозревали в причастности к мошенничеству. В деле был и четвертый фигурант – еще один мужчина, которого подозревали в преступлении.