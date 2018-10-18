На Киевщине задержали «решалу», вымогавшего $150 тысяч за обещание повлиять на руководство ГАСИ

Правоохранители задержали мужчину, который требовал 150 тысяч долларов взятки за обещание повлиять на руководство Госархстройинспекции в Киевской области.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ задержали с поличным при получении 150 тысяч долларов «решалу», который обещал повлиять на руководство областной ГАСИ», - написал он.

Луценко добавил, что все заявления о взяточничестве в строительной отрасли «будут эффективно отрабатываться».

«В случае подтверждения связей «решалы» с руководством подразделения ГАБИ – задержим и должностных лиц», - подытожил генпрокурор.

Напомним, НАБУ на взятке задержало прокурора ГПУ, который обещал своим «клиентам» за $20 тысяч избежать тюрьмы.