В Виннице велосипедист открыл стрельбу по патрульным – позже нашли его автомобиль с украденными вещами

В Виннице велосипедист, который оказался вооруженным злоумышленником, открыл стрельбу по патрульным полицейским.

Об этом сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, в 6 утра патрульные в Виннице обратили внимание на мужчину в спортивном костюме, который ехал на велосипеде. Внимание полицейских привлекло то, что он ехал в перчатках. Когда мужчину остановили патрульные, он открыл стрельбу.

«Дядя, не моргнув глазом, достает из-за пояса боевой ПМ и начинает валить по ребятам. Те - открывают огонь. Злоумышленник убегает. Патрульные догоняют и задерживают велисипедиста-стрелка», - написал Шевченко.

В результате происшествия, по его словам, никто не пострадал. Мужчина оказался жителем Хмельницкой области, ранее судимым за кражи.

«Впоследствии нашли и его авто с крадеными вещами, и вскрытый им только что микроавтобус. Такие стрелки-воры-велосипедисты пошли сейчас», - отметил он.

Напомним, что ранее в Запорожье патрульные открыли огонь по мужчине, который бросался на них с топором.