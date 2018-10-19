На Николаевщине рецидивист после отказа продать наркотики устроил погром в амбулатории и побил ее сотрудника – его всего оштрафовали на ₴8,5 тысяч

На Николаевщине рецидивист после погрома в сельской амбулатории получил наказание в виде штрафа на 8,5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Четыре раза судимый за хулиганство, незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона мужчина устроил пьяный дебош в амбулатории села Краснополье Березанского района еще в ноябре 2017 года.

Он потребовал от аптекарши продать ему наркосодержащий медицинский препарат, а после отказа начал кричать в адрес женщины нецензурную лексику и угрожал применить силу.

После начала конфликта в помещении водитель амбулатории попросил хулигана успокоиться, но тот ответил ударом в лицо. Через время водитель все же смог вывести дебошира на улицу.

Сотрудникам амбулатории пришлось остановить работу учреждения на полтора часа и закрыть дверь на замок, поскольку мужчина продолжал ломиться в здание. В частности, из-за этого в амбулаторию не смогла попасть женщина на седьмом месяце беременности с болями в животе и ей пришлось добираться в другую больницу.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8,5 тысячи гривен.

Напомним, как в ночь на 30 января 2016 года компания хулиганов устроила погром в Больнице скорой медицинской помощи - дебоширы сорвали дверь, а также поломали рентгеновский аппарат.

А в сентябре этого года главврач БСМП рассказал, как «ромы взяли в осаду реанимацию».