В Николаеве полиция провела обыск в квартире, на балконе которой открыто выращивают коноплю

В четверг, 18 октября, в Николаеве по адресу улица Космонавтов, 82 сотрудники полиции совместно с прокуратурой провели обыск в квартире у мужчины, который выращивал у себя на балконе коноплю.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Хозяин квартиры выращивал кусты конопли на балконе. Для этого он оборудовал за балконом площадку, на которую выставил горшки с растениями.
В момент обысков хозяина квартиры не оказалось дома. Кроме кустов конопли сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими обнаружили «приборы, с помощью которых мужчина изготавливал наркотическое вещество в виде каннабиса».
В полиции сообщили, что обыски проводились согласно постановлению суда.
Отметим, что мужчина, проживающий в данной квартире, уже привлекался за аналогичное преступление и отбывал срок в тюрьме.
На данный момент в квартире проводятся следственные действия и готовятся материалы для открытия уголовного производства. Также правоохранители разыскивают владельца квартиры.
Напомним, в 2015 году в Николаеве парень выращивал коноплю на балконе съемной квартиры.