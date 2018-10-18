В Николаеве полиция провела обыск в квартире, на балконе которой открыто выращивают коноплю

В четверг, 18 октября, в Николаеве по адресу улица Космонавтов, 82 сотрудники полиции совместно с прокуратурой провели обыск в квартире у мужчины, который выращивал у себя на балконе коноплю.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Хозяин квартиры выращивал кусты конопли на балконе. Для этого он оборудовал за балконом площадку, на которую выставил горшки с растениями.

В момент обысков хозяина квартиры не оказалось дома. Кроме кустов конопли сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими обнаружили «приборы, с помощью которых мужчина изготавливал наркотическое вещество в виде каннабиса».

В полиции сообщили, что обыски проводились согласно постановлению суда.

Отметим, что мужчина, проживающий в данной квартире, уже привлекался за аналогичное преступление и отбывал срок в тюрьме.

На данный момент в квартире проводятся следственные действия и готовятся материалы для открытия уголовного производства. Также правоохранители разыскивают владельца квартиры.

Напомним, в 2015 году в Николаеве парень выращивал коноплю на балконе съемной квартиры.