Мирный план «Три основы» позволит решить проблему реинтеграции Донбасса, – Артём Ващиленко

Артем Ващиленко Для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо решить проблемы легитимности, безопасности и доверия между властью и народом.

Об этом в программе «Основная тема» рассказал глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко.

– Украине действительно нужен мир, а не война, при этом – мир, а не капитуляция. В вопросе мира партия «Основа» следует тому же подходу людей дела, что и в других важнейших для страны вопросах. Наш мирный план – результат активной работы в течение нескольких лет. Лидер партии «Основа» Сергей Тарута предложил его ещё два с половиной года назад, на Мюнхенской конференции по безопасности. И сегодня практически все положения этого плана стали предметом переговоров на высшем международном уровне. Как и в любом деле – надо выяснять проблемы и решать их. Во-первых, отсутствие легитимной власти на временно неконтролируемой территории. Самопровозглашенные лидеры самопровозглашенных «народных республик» не признаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Законных представителей у жителей неконтролируемых территорий нет. Во-вторых, не удается обеспечить безопасность, без которой не может быть реализован ни один мирный план ни на линии разграничения, ни на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. В-третьих, потеряно доверие как со стороны жителей временно оккупированных районов Донбасса к нынешней украинской власти, так и со стороны жителей остальной Украины к жителям временно оккупированных территорий. Диалог между этими группами населения почти полностью прерван, - отметил Ващиленко.