Мирный план «Три основы» позволит решить проблему реинтеграции Донбасса, – Артём Ващиленко

Для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо решить проблемы легитимности, безопасности и доверия между властью и народом.
Об этом в программе «Основная тема» рассказал глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко.
– Украине действительно нужен мир, а не война, при этом – мир, а не капитуляция. В вопросе мира партия «Основа» следует тому же подходу людей дела, что и в других важнейших для страны вопросах. Наш мирный план – результат активной работы в течение нескольких лет. Лидер партии «Основа» Сергей Тарута предложил его ещё два с половиной года назад, на Мюнхенской конференции по безопасности. И сегодня практически все положения этого плана стали предметом переговоров на высшем международном уровне. Как и в любом деле – надо выяснять проблемы и решать их. Во-первых, отсутствие легитимной власти на временно неконтролируемой территории. Самопровозглашенные лидеры самопровозглашенных «народных республик» не признаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Законных представителей у жителей неконтролируемых территорий нет. Во-вторых, не удается обеспечить безопасность, без которой не может быть реализован ни один мирный план ни на линии разграничения, ни на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. В-третьих, потеряно доверие как со стороны жителей временно оккупированных районов Донбасса к нынешней украинской власти, так и со стороны жителей остальной Украины к жителям временно оккупированных территорий. Диалог между этими группами населения почти полностью прерван, - отметил Ващиленко.
Партия предлагает план «Три основы», который решает эти проблемы.
- Для решения этих проблем и разработан план мирного урегулирования «Три основы». Для обеспечения легитимности управления вводится Международная временная администрация(МВА). Она создается в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, действует под эгидой Организации объединённых наций. Международная администрация получает с помощью миротворческого контингента ООН – «голубых касок» – контроль над ныне неконтролируемыми территориями Донбасса. на основе поэтапного подхода и осуществляет административное и социально-экономическое управление этими территориями в течение согласованного переходного периода. Задача международной временной администрации – обеспечить безопасность сперва на линии разграничения, затем на всей временно неконтролируемой территории, и наконец – на государственной границе Украины. Украинская власть временно передаст международной администрации полномочия и инструменты для обеспечения реинтеграции жителей временно оккупированных районов Донбасса в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Это позволит постепенно восстановить доверие между властью и жителями Донбасса. Для достижения этой задачи необходимо переформатирование формата международных переговоров, – добавил глава Николаевской областной организации партии «Основа».
По его мнению, минские договорённости сейчас не работают.
– Для реализации Мирного плана для Донбасса «Три Основы» предлагается создать и задействовать Венский формат - переговорный формат высокого уровня в нейтральной Вене, с участием представителей Украины, США, России, Германии и Франции, а также обязательным представительством Генерального Секретаря ОБСЕ. Легитимность местных властей, безопасность мирных жителей, взаимное доверие власти и народа – три основы мира на Донбассе! – резюмировал Ващиленко.