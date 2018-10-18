Николаевские патрульные задержали троих мужчин, которых подозревают в краже крышек люков

Ночью в среду, 17 октября, патрульные задержали мужчин, которые вероятно воровали металлические крышки люков.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около полуночи на служебный планшет патрульного экипажа поступил вызов «Кража». Заявитель сообщил, что видел, как на улице Озерной трое неизвестных сняли и погрузили в автомобиль крышки канализационных люков, после этого поехали в сторону центра города. Также гражданин сообщил приметы транспортного средства, на котором двигались правонарушители.

«Уже через несколько минут, направляясь на место происшествия по улице Крылова, полицейские заметили автомобиль «Nissan», который подпадал под ориентировку и остановили его. В ходе поверхностной проверки в багажнике и в салоне автомобиля полицейские обнаружили металлические крышки от люков. Объяснить, откуда у них эти крышки, 26-летний водитель и двое его пассажиров не смогли.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Заводского ОП для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в Николаеве задержали воров кабеля – их выдал дым от сжигаемой резины.