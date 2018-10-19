Задержанный в Николаеве «псевдополицейский» заплатил залог и вышел из СИЗО, но снова попался на этой схеме уже во Львове

Во Львове полиция задержала за мошенничество мужчину, которого ранее за подобное преступление поймали в Николаеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Как известно, в августе в Николаеве мошенник позвонил пенсионерке, представился полицейским и потребовал деньги за якобы свободу ее внука, которого задержали за преступление. Когда он пришел за деньгами, то его встретил тот самый внук и задержал подозреваемого 36-летнего жителя Луганщины.

«Тогда Ленинский районный суд в Николаеве выбрал мошеннику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 35 тысяч гривен. Задержанный внес указанные средства и, оказавшись на свободе, сразу же выехал за пределы Николаевской области и продолжил обманывать граждан в различных регионах страны. Полицейские объявили злоумышленника в розыск, а задержали его правоохранители из Львова, где он снова «отличился», – рассказали в полиции.

В этот раз Ленинский райсуд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей уже без права внесения залога. А внесенный ранее залог в размере 35 тысяч гривен конфисковали в пользу государства.

Напомним, как на Николаевщине оперативники задержали псевдополицейского, который требовал с водителей деньги за несоставление админпротоколов.