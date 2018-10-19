«Дописывали еще 20-40% и на этом «грели руки»: Кабмин проверит нехватку инсулина в регионах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильному вице-премьер-министру проанализировать по областям наличие инсулина и потребность в этом препарате.

Об этом глава правительства сообщил во время часа вопросов к Кабинету министров в Верховной Раде.

«Об обеспечении инсулином. К фактической потребности в инсулине всегда дописывали еще 20-40% и на этом просто «грели руки». Но больные сахарным диабетом не должны от этого страдать. Поручаю профильному вице-премьер-министру проанализировать по областям наличие и потребность в инсулине», - написал глава правительства в своем Twitter.

Как известно, 20 сентября правоохранительные органы провели обыски в Государственном экспертном центре и пытались изъять сервер, на котором размещен Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Напомним, что экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля 2017 года с должности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации была уволена Маргарита Капуста. А в апреле ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».

Позже выяснилось, что в полиции закрыли «инсулиновое дело», в котором фигурирует Янишевская, поскольку «суд не дал возможности выйти на «материальные следы», а именно не дал разрешение на проведение следственных действий, в том числе обысков. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас тогда заявил, что закрытие уголовного производства было вынужденным в связи с истечением 10-ти месячного срока досудебного расследования.