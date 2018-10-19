В Киеве на взятке в ₴560 тысяч задержали бывшего политзаключенного

В Киеве на взятке в 560 тысяч гривен задержали заместителя руководителя столичного «Ледового стадиона».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что чиновник требовал и получил взятку от представителя ОСМД.

В ОСМД хотели подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции на территории стадиона.

«Украинская правда» ссылаясь на источники в прокуратуре пишет, что задержанным оказался Григорий Ляхович.

Ляхович вместе с братом Николаем был фигурантом «дела 9 марта» 2001 года. Его тогда задержали, как участника акции «Украина без Кучмы».

После революции Достоинства в Украине их признали политзаключенными.

Активисты выиграли Европейский суд по правам человека. В сентябре 2018 года Николай Ляхович сообщил во время пресс-конференции в украинском кризисном медиа-центре, что в Украине 19 участников акции до сих пор не были реабилитированы.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») УК Украины.

Напомним, как СБУ задержала помощника замглавы МВД и активист «Азова», которые требовали от руководителя предприятий более 1,5 миллионов гривен.