На Сумщине двор депутата местного совета забросали «коктейлями Молотова»

В Сумской области во двор депутата Степановского сельсовета бросили бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Как отмечается, депутат Степановского сельсовета сообщил правоохранителям, что неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились, что вызвало пожар.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).

В то же время местное издание Sumy.Today со ссылкой на свои источники пишет, что инцидент произошел во дворе дома депутата Николая Балыма. Он избирался от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость». Однако является беспартийным.

Напомним, что на Николаевщине с погоней задержали банду, забросавшую «коктейлями Молотова» дом фермера.