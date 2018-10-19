На Николаевщине полиция задержала мужчину, который пьяным ударил таксиста по голове бутылкой вина и угнал его автомобиль

В Вознесенске полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля, который угрожал физической расправой владельцу транспортного средства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В ночь на 8 октября в дежурную часть Первомайского отдела полиции позвонил 22-летний местный житель и сообщил о том, что несколько минут назад у магазина «24», расположенном на углу улиц Володарского и Гагарина в Первомайске, неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил его автомобиль Daewoo Lanos.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что пострадавший работает в службе такси. Закончив в ту ночь смену, мужчина подъехал к магазину, чтобы увидеться со своим коллегой-таксистом. Оставив автомобиль открытым, он подошел к приятелю и увидел, как из магазина вышел мужчина в нетрезвом состоянии. Незнакомец, держа две бутылки вина и стаканчик с чаем, сел на заднее сиденье его легковушки. Подойдя к пассажиру, владелец авто попросил его осторожно выйти из машины, не разлив при этом в салоне чай.

Возмутившись, незнакомец покинул салон автомобиля, но сразу же начал высказываться в адрес автовладельца нецензурной бранью и угрожать ему физической расправой. Во время ссоры мужчина пытался успокоить дебошира, но последний сначала неожиданно ударил его бутылками вина по голове, а затем, достав нож и угрожая им, сел за руль такси и быстро уехал с места происшествия.

Проведя ряд розыскных мероприятий, оперуполномоченные криминальной полиции установили личность злоумышленника и транспортное средство. Вором оказался 24-летний местный житель, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Через несколько суток его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины в Вознесенске, когда он ехал на автомобиле в Николаев, намереваясь скрыться.

Во время досудебного расследования выяснилось, что убегая с места преступления на угнанном автомобиле, правонарушитель уехал в Южноукраинск, где оставил его во дворе одной из многоэтажек.

После проведения необходимых экспертиз транспортное средство будет возвращено автовладельцу.

По указанным фактам следователями Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и частью 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины «Хулиганство». Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Николаеве полицейские на воде задержали херсонца, разыскиваемого за угон автомобиля.