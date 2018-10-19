В Кропивницком женщину, которая травила бездомных собак, приговорили к 5 годам лишения свободы

В Кропивницком суд приговорил к 5 годам лишения свободы женщину, которая травила бездомных собак.

Об этом сообщает УНН.

Так, жительнице Кропивницкого, обвиняемой в массовых убийствах бездомных собак, назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Свою вину женщина полностью признала и рассказала, что способ борьбы с бездомными животными нашла в интернете: покупала лекарства и давала животным вместе с колбасой.

Как они умирали - не смотрела. Поступала так, поскольку боялась за свое здоровье, а также безопасность своих родных, ведь, по ее словам, в микрорайоне много агрессивных собак. Ранее собаки кусали ее мать и сына.

- Это же бездомные собаки, они никакой пользы не несут, - сказала женщина во время судебного заседания.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд приговорил к 6 месяцам ареста и 10,5 тысячам штрафа догхантера, который в 2015 году травил собак в Ботаническом саду.