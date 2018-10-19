В Луцке осужденный за убийство подростка после приговора оказался на свободе – ему не хватило места в тюрьме

В Луцке осужденного за убийство несовершеннолетнего отпустили, потому что ему не хватило места в тюрьме.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин.

«Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам Луцке, а не тюремными коридорами, потому что ... вдумайтесь !!! В учреждении исполнения наказаний для него «не хватило» свободного места !!! Представьте эмоции близких родственников погибшего, которые столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об «отсутствии свободных мест в колонии», – написал Енин.

При этом он отметил, что после вмешательства Генпрокуратуры преступника все же эпатировали в исправительную колонию.

Также после этого инцидента ГПУ инициировала служебное расследование относительно причастных к неисполнению приговора полицейских, а все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.

Напомним, как на Николаевщине в колонии нашли узника, который незаконно сидел в тюрьме и его отпустили на свободу