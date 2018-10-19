«Мне рассказали о договоренностях, которые были ранее»: Савченко обратился к правоохранителям из-за кражи плит на «Николаевводоканале»

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к правоохранителям, чтобы они в правовом поле выяснили ситуацию с воровством железобетонных плит, которые находятся вдоль водопровода Днепр-Николаев.

Об этом глава ОГА рассказал на встрече со СМИ области в рамках информационного проекта #МаюСилуВідповідати в пятницу, 19 октября.

Отмечается, что кражи плит, о которых главе ОГА сигнализировали граждане, якобы происходили на территории Херсонской области, однако именно имущество (плиты) находятся на балансе ГКП «Николаевводоканал» и после получения информации глава области, отреагировал на ситуацию в рамках собственных полномочий.

По имеющейся информации, на сегодняшний время уже открыто уголовное производство и вопрос пока отрабатывается правоохранителями.

«Я недоволен работой по содержанию Николаевским водоканалом своих активов и своего имущества. По плитам - это прямая кража. Тем более, что правоохранители мне рассказали о некоторых договоренностях, которые происходили раньше. Мне откровенно стыдно за то, что я услышал. Ну вы же понимаете - и кран, и машины, и грузовики - они не появляются просто так. Главное, что я увидел - активная община Николаева обвинила нас в том, что мы не дорабатываем в этом конкретном направлении. Ну хорошо, мы поработали за Херсонскую область и добиваемся справедливости. Я хочу всех попросить - помогайте нам. Не всегда мы можем все увидеть, везде успеть. Не всегда так бывает, что мы сразу можем ответить на все вопросы, но там, где мы слышим - действуем», - отметил Алексей Савченко.

Вместе с тем, заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи подробно разъяснил, о каких именно плитах идет речь.

«Эти железобетонные плиты находятся на балансе «Николаевводоканала», они находятся вдоль водопровода Днепр-Николаев. Два водопровода диаметром 1400 миллиметров. Эта дорога необходима для обслуживания этого водопровода. Были обращения по кражам. Это юрисдикция Херсонской области, полиции, конечно, Херсонской области. Однако, поскольку это предприятие городское, то бить тревогу должен в первую очередь мэр, потому что это его коммунальное предприятие. Глава ОГА Алексей Савченко никогда не стоит в стороне, тем более были обращения и на «горячую линию», и в СМИ, поэтому была соответствующая реакция. Надеемся, что совместно Херсонская полиция с Николаевской полицией в правовом поле решат этот вопрос, самое главное - виновные будут наказаны, кражи прекратятся и убытки будут возвращены», - отметил заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи.

Напомним, что на «Николаевводоканале» заявили, что пытаются оперативно бороться с воровством люков, но постоянно их осматривать нет возможности.