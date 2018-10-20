«Сутки празднует»: На Херсонщине в крови у водителя «Таврии» нашли 2,16 промилле

В пятницу, 20 октября, в Херсонской области патрульные остановили водителя, алкоголь в крови у которого превышал допустимую норму почти в 11 раз.

Об этом сообщают в патрульной полиции Херсонской области.

Около 12:00 в селе Гладковка инспекторы остановили автомобиль ЗАЗ 1102 «Таврия», который двигался с нарушением правил дорожного движения. Во время общения с водителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Тот, в свою очередь, согласился пройти осмотр с помощью алкотеста «Драгер» на месте. Прибор показал результат 2,16 промилле, что превышает допустимую норму почти в 11 раз. По словам водителя, он уже сутки пьёт и «празднует».

На 63-летнего местного жителя инспекторы составили админматериалы по статье 121 («Нарушение пользования ремнями безопасности») и статье 130 («Управление в состоянии опьянения») КоАП.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пассажир, пока оформляли его товарища за пьяное вождение, «угнал» «Jaguar» и на скорости перевернулся.