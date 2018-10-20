Ночью в Заводском районе Николаева неизвестные бросили гранату во двор частного дома

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В ночь на пятницу, 20 октября, в Заводском районе Николаева неизвестные бросили боевую гранату во двор дома одного из местных жителей. 

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 3:45 жители микрорайона Большая Корениха сообщили в Заводской отдел полиции, что на территории одного из домов прогремел взрыв.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнической службы ГУНП нашли и изъяли обломки взрывного устройства неизвестной конструкции, и направили их на экспертизу. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, однако остался поврежден фасад здания. 

По данному факту возбудили уголовное  по признакам части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления, лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей.

«Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Заводский отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, ул. Белая, 44, телефон (0512) 34-11-98 или 102»,  - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой - ехал «мстить» обидчику.

Людмила Жерновская

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