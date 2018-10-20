Прокурор не нашла состава преступления в действиях «минера» поезда Николаев – Киев и его отпустили

Рюкзак "минера", в котором якобы была взрывчатка Прокурор Николаевской местной прокуратуры №2 Татьяна Точкарь не подписала сообщение о подозрении в совершении преступления «минеру», который ехал в поезде «Николаев – Киев» и заявил, что у него бомба.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что 18 октября 36-летний пьяный пассажир заявил начальнику поезда «Николаев – Киев», что у него в рюкзаке взрывчатка. После этого поезд остановили, всех пассажиров из него вывели, пока полиция и кинологи с собаками проверяли вагоны. Тревога оказалась ложной, взрывчатки в поезде не нашли. Из-за действий «минера» 800 пассажиров провели три часа на пригородной станции в ожидании, чем же закончится история с «бомбой» и пустят ли их обратно в поезд.

Прокурор не нашла состава преступления в действиях «минера» поезда. В итоге мужчину отпустили из отдела полиции, и он пошел домой.

- Прокурор верит гражданину, который утверждает, что на самом-то деле он хотел спасти людей! В пьяном угаре ему померещилось, что поезд заминирован, и он просто хотел всех предупредить об опасности! Интересно, разделяют ли мнение прокурора 800 пассажиров поезда, которые были эвакуированы из-за «заботливого» гражданина? – рассказывает собеседник издания.

В полиции сообщали, что действия задержанного подпадают под признаки статьи 259 («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями») Уголовного кодекса Украины. Ему грозило наказание от штрафа в 1700 гривен до ограничения свободы на срок до трех лет.