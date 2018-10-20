Украинец пытался вывезти в Польшу ордена, медали и 900 бланков для паспортов СССР

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Житель Черновицкой области пытался вывезти из Украины паспорта, ордена и медали с символикой Советского союза.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. 

Так, 46-летний мужчина ехал в Польшу через пункт пропуска «Краковец». Во время пограничного контроля, в его автомобиле обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.

Прибывшие полицейские изъяли обнаруженные вещи. В дальнейшем они примут решение о квалификации действий гражданина, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины.

Ранее сообщалось, что на Сумщине трое кубинцев вплавь переправились в Украину из России – их задержали пограничники.

Людмила Жерновская

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