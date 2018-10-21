В Кемеровской области мужчина с дробовика расстрелял двух людей на улице, после совершил суицид

В воскресенье, 21 октября в Яшкинском районе Кемеровской области неизвестный, вооруженный дробовиком, расстрелял местных жителей.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на сообщения пользователей социальных сетей.

«В поселке Пача мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял в местных жителей. Двое убитых, о раненых пока не сообщается. В одного из убитых было совершено пять выстрелов», - рассказали в одном из популярных кемеровских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на жителей поселка.

Очевидцы отмечают, что после расстрела мужчина покончил с собой.

Инцидент прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

«21 октября 2018 года около 9 часов утра (местного времени) в поселке Пача Яшкинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», - сообщили в управлении.

По предварительной информации, 68-летний мужчина сначала застрелил своего приемного 42-летнего сына, а затем родного 31-летнего сына. После совершенных убийств мужчина выехал на берег реки, где совершил суицид.

Напомним, что 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.