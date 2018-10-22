На Николаевщине СБУ задержала мужчину, который продавал устройства для отключения автомобильных сигнализаций

На Николаевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали продавца специальных технических средств негласного получения информации.

Об этом сообщает пресс-группа управления СБУ в Николаевской области.

Местный неработающий житель сбывал заказчикам в регионе так называемые «Кодграберы», предназначенные для несанкционированного выключения автомобильной сигнализации.

Во время задержания оперативники спецслужбы изъяли у дельца спецсредства, которые по расценкам «черного рынка» стоят примерно 20 тысяч гривен. Продолжаются неотложные следственные мероприятия.

Напомним, что николаевская СБУ отправила под суд киевлянина, продававшего устройства для отключения сигнализации.