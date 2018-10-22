На Николаевщине СБУ задержала мужчину, который продавал устройства для отключения автомобильных сигнализаций

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На Николаевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали продавца специальных технических средств негласного получения информации.

Об этом сообщает пресс-группа управления СБУ в Николаевской области.

Местный неработающий житель сбывал заказчикам в регионе так называемые «Кодграберы», предназначенные для несанкционированного выключения автомобильной сигнализации.

Во время задержания оперативники спецслужбы изъяли у дельца спецсредства, которые по расценкам «черного рынка» стоят примерно 20 тысяч гривен. Продолжаются неотложные следственные мероприятия.

Напомним, что николаевская СБУ отправила под суд киевлянина, продававшего устройства для отключения сигнализации.

 

Виолетта Чех

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