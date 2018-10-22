В Николаеве женщина пожаловалась своим знакомым на сожителя – мужчины с ним выпили и забили до смерти

Ночью в воскресенье, 21 октября, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который до смерти избил сожителя своей знакомой, степень причастности еще двоих проверяется.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 20:45 в Корабельный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что прибыв на вызов в дом, расположенный по проспекту Богоявленскому, они обнаружили 39-летнего мужчину с многочисленными телесными повреждениями без признаков жизни.



Выяснилось, что в течение дня потерпевший вместе со своей сожительницей употребляли спиртные напитки в одном из развлекательных заведений Корабельного района. Вечером женщина начала собираться домой, а муж решил остаться и продолжить застолье. По дороге домой женщина встретила троих знакомых мужчин и пожаловалась им на своего сожителя, мол, тот ее часто оскорбляет и бьет. Выслушав жалобы, мужчины зашли в развлекательное заведение, где отдыхал потерпевший, и вместе с ним продолжили употреблять спиртные напитки.

Через некоторое время мужчины продолжили застолье у пострадавшего дома, где между ним и одним из его товарищей возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. Когда владелец дома упал на пол, все трое его знакомых начали наносить ему телесные повреждения, а когда человек перестал подавать признаки жизни, один из злоумышленников вызвал скорую помощь и скрылся вместе с еще одним своим знакомым. Один из мужчин остался на месте происшествия и ждал приезда врачей и полиции.



В течение нескольких часов полицейские Корабельного отдела полиции установили местонахождение злоумышленников 28-ми и 35-ти лет.



Выяснив обстоятельства происшествия, правоохранители задержали в порядке статье 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины 28-летнего ранее судимого мужчину, который начал ссору и наносил больше ударов потерпевшему. В отношении двух других мужчин полицейские выясняют степень причастности их к совершению преступления.



По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Продолжается следствие.

Напомним, что двое жителей Николаевщины избили до смерти мужчину и сбросили тело в колодец.