На Львовщине трое иностранцев угрожая оружием похитили турка – за его освобождение требовали $100 тысяч

На Львовщине трое мужчин похитили гражданина Турции и требовали деньги за его выкуп.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Галицкий отдел полиции поступило сообщение о похищении гражданина Турции. По словам заявителя, неизвестные, угрожая оружием, посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За его освобождение злоумышленники требовали 100 тысяч долларов у знакомого похищенного - его соотечественника.

Во время оперативных мероприятий сотрудники управления стратегических расследований совместно с оперативниками управления уголовного розыска и бойцами КОРД полиции Львовщины задержали в порядке статьи 208 УПК Украины трех злоумышленников, причастных к похищению 35-летнего гражданина Турции и вымогательства средств за его освобождение.

«Похищенный иностранец освобожден - сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Личности злоумышленников установлены - это двое граждан Азербайджана в возрасте 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции. Вскоре суд изберет им меру пресечения», - рассказал глава полиции Львовщины Валерий Среда.

Предварительно установлено, что 19 октября на площади Галицкой во Львове они похитили 35-летнего гражданина Турции и требовали деньги в сумме сто тысяч долларов США за освобождение у его знакомого.

По этим фактам были открыты уголовные производства по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины и части 2 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, что в Киеве полиция задержала банду, которая похитила бизнесмена и требовала выкуп в 50 тысяч долларов.