Водитель «Chrysler» чуть не сбивший семью на «зебре», ранее уже дрался на ДТП и избил патрульного

В Николаеве водитель «Chrysler» чуть не сбивший семью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, а после напал на пешехода, ранее устраивал драку из-за ДТП и избивал сотрудника патрульной полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Нацполиции.

Так, 21 марта 2014 года 27-летний Артём М. попал в БСМП с диагнозом сквозное пулевое ранение левого бедра. По его словам, телесные повреждения он получил из-за собственной неосторожности.

9 ноября 2017 года мужчина попал в ДТП с автомобилем «Toyota» в районе цветочного рынка на пересечении 3-й Слободской и проспекта Центрального. После этого он подрался с водителем иномарки. Прибывшие патрульные составили протокол по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») КУоАП.

Уже 6 мая 2018 года возле спорткомплекса «Надежда» Артём М. избил сотрудника патрульной полиции, который в тот момент был одет в форму, однако не находился при исполнении. В результате происшествия инспектора госпитализировали в нейрохирургию с сотрясением головного мозга.

Также 26 сентября 2017 года в группе Автобыдло Николаев в Facebook опубликовали фото автомобиля с еврономером #FOT466, который припарковался прямо на пешеходном переходе.

Напомним, что в воскресенье, 21 октября, в Николаеве на улице Адмиральской водитель автомобиля «Chrysler» чуть не сбил семью, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После этого он вышел и избил мужчину, который сделал ему замечание.