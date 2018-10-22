На Волыни СБУ задержала участников группировки, которые совершали разбойные нападения в форме Нацгвардии

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.

По имеющейся в СБУ информации, бандиты планировали расширить «географию» своей преступной деятельности, для чего они прибыли из Киевской области на Волынь, однако были задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневицком районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

В рамках уголовного производства открытого по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.

Напомним, что на Николаевщине оперативники задержали псевдополицейского, который требовал с водителей деньги за несоставление админпротоколов.