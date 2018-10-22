Генпрокуратура заочно сообщила о подозрении экс-главе Высшего хозсуда, которого объявили в розыск в 2016 году

Виктор Татьков Генеральная прокуратура заочно предъявила экс-главе Высшего хозсуда Виктору Татькову подозрение в составе преступной организации.

Об этом сообщила пресс-служба управления спецрасследований Генпрокуратуры.

2 октября на основании собранных доказательств его обвинили в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным и иным имуществом.

Татьков объявлен в розыск по части 4 статьи 190 («Мошенничество»), части 3 статьи 209 («Отмывание денег»), части 1 статьи 255 («Создание ОПГ»), части 4 статьи 368 («Взяточничество»), части 3 статьи 368-2 («Незаконное обогащение»), части 5 статьи 27 части 2 статьи 375 («Пособничество в принятии судьей неправосудного решения»), части 2 статьи 376 («Вмешательство в деятельность судебных органов»), части 2 статьи 376-1 («Вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда») Уголовного кодекса Украины.

15 октября при помощи Национальной полиции был задержан адвокат, который подозревается в участии в ОПГ Татькова. Его арестовали с залогом 4,5 миллиона гривен.

В ходе расследования правоохранителями выявлены 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенные в жилом комплексе «Новопечерские Липки» в центральном районе Киева, которые, основываясь на собранных доказательствах, дают основания считать их предметами легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации.

В связи с этим, по соответствующему ходатайству органа предварительного расследования, имущество арестовано в целях обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила главу Высшего Хозяйственного суда Виктора Татькова с должности судьи, так как он подпадал под действие закона о люстрации. 18 октября Генпрокуратура сообщила Татькову и Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Вскоре Татьков выехал на лечение за границу.