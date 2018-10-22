В Николаеве суд арестовал с залогом организатора и группу автомобильных мошеников

В пятницу, 19 октября, судья Заводского районного суда Николаева избрал меру пресечения группе автомобильных мошенников, действовавших в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в Николаеве сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей и обманули клиентов почти на четыре миллиона гривен. Орудовали аферисты течение года в Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях Украины.

В частности, в отношении организатора группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 миллиона гривен, в отношении еще одного фигуранта - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 2 миллиона гривен, другим восьми членам группировки - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен каждому.

“Пострадавших от указанных преступлений просим обращаться по телефонам 0939843526, 0634135977 (с 09.00 до 18.00 часов) или по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 (Следственное управление ГУНП в Николаевской области”, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году в Николаеве полиция задержала аферистов, которые обманывали граждан под предлогом продажи и установки газовых плит.

В июле организатор, 19-летний житель Харькова, и его сообщник были задержаны полицейскими Ингульского района. В ходе следствия доказано 42 факта мошеннических действий в отношении жителей Ингульского района и 10 – Заводского. Отобранные у пожилых людей деньги мошенники потратили на «мажорные» развлечения, чем хвастались, выкладывая фотографии в соцсети. Также полиция опубликовала фото девушки с деньгами – судя по всему, это может быть жительница Харькова, о которой сообщалось ранее, и которую подозревали в причастности к мошенничеству. В деле был и четвертый фигурант – еще один мужчина, которого подозревали в преступлении.