На Николаевщине житель Херсона незаконно ловил краснокнижных крабов и другие водные биоресурсы - ему сообщили о подозрении

В пятницу, 19 октября, на Николаевщине сообщили о подозрении в незаконном занятии рыбным промыслом 62-летнему жителю Херсона, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Очаковского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Во время досудебного расследования установлено, что группа граждан в течение 2017 года, под прикрытием якобы законной предпринимательской деятельности, осуществляла незаконную добычу запрещенных для вылова водных живых биоресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Украины, что причинило при этом ущерб рыбным запасам Украины в размере более 800 тысяч гривен.

В частности, во время санкционированных обысков у него изъяли запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные ресурсы, среди которых 9 особей севрюги обычной, 9 особей катрана, 27 особей калкана черноморского, 497 особей камбалы-глоссы, 67 штук крабов вида «травяной» , а также 100 штук крабов вида «каменный», которые занесены в Красную книгу Украины.

«В ближайшее время другим фигурантам дела также будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 28 части 1 статьи 249 Уголовного Кодекса Украины», - добавили в прокуратуре.

Напомним, что ранее в Николаевской области пограничники обнаружили ятеря с краснокнижными крабами, а также креветками на сумму более чем на два миллиона гривен.