«Телефоны, веревка, брага»: В николаевском СИЗО во время обыска в камерах заключенных нашли запрещенные предметы

В период с 15 по 21 октября в Николаевском следственном изоляторе был объявлен сбор личного состава с целью проведения обыска заключенных и осужденных, в результате которого у заключенных были найдены запрещенные предметы.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов, колюще-режущие предметы, игральные карты, электрические спирали, спортинвентарь, веревка, брага.

По завершению проведения общего обыска были составлены соответствующие материалы для проведения служебных проверок и установления каналов поступления запрещенных предметов в охраняемую зону и подведены итоги с проведением анализа изъятых запрещенных предметов.

«Меры физического воздействия и специальные средства во время проведения данного мероприятия к заключенным и осужденным не применялись. Жалоб на действия персонала не поступало. Проблемные вопросы решались немедленно», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в колонии на Николаевщине задержали начальника соцпсихологического отдела, который нес заключенным наркотики.