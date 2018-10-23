В Киеве задержали группу полицейских на взятке в $50 тысяч – главарю банды удалось сбежать

В понедельник, 22 октября, в Киеве военная прокуратура Центрального региона Украины задержала группу полицейских во время получения неправомерной выгоды размером 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Так, сообщается, что организатором преступной группы оказался оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Киеве, капитан полиции М.

От одного из граждан Украины он потребовал взятку в размере 50 тысяч долларов, за что обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении данного гражданина следственным отделом Подольского УП ГУНП в г. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров».

Более того, «организатор» М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУНП в Киеве.

В понедельник, 22 октября, они получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

После получения указанной суммы капитан полиции и лейтенант были задержаны. Деньги у задержанных были изъяты.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы – капитана М. и его задержания.

В отношении всех фигурантов указанного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове четверо полицейских зверски избивали обычных людей, задержанных в метро.