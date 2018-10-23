«Я тебе 50 гривен дам»: Жительница Николаева узнала в разыскиваемом за изнасилование девочки мужчину, который ранее приставал к её сыну

Разыскиваемый в Николаеве мужчина, который изнасиловал 12-летнего ребенка в кабине лифта, ранее уже приставал к 10-летнему школьнику.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила мама мальчика.

Напомним, что в Николаеве разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку прямо в кабине лифта.

По её словам, в прошлый четверг, 18 октября, около 18:20 на остановке «Театральная» к её десятилетнему сыну подошёл мужчина, изображенный на фотороботе.

- Он ему сказал: «Мальчик идем за угол мне поможешь, а я тебе за это дам 50 гривен». Ребенок сильно испугался и побежал к людям, а он за ним. Ребенок пошел к людям и сказал: «Помогите мне». Люди помогли, они действительно взяли его, чтобы он с ними стоял, и посадили потом на трамвай. Приехал домой заплаканный весь, - рассказала она.

На следующий день женщина обратилась в Ингульский отдел полиции с заявлением о преступлении.

- Но пока что мне сказали: «Если с вашим ребёнком ничего не произошло, мы что будем его выискивать?». Но у нас заявление написано и фоторобот очень сильно похож. Только одно единственное: там щёки у этого мужчины есть, а мой ребёнок сказал, что у него были впалые щёки, - отметила женщина.

Также она рассказала, что её девятилетняя дочка вместе с одноклассниками видели этого мужчину за неделю-полторы до произошедшего возле школы №3 в районе 4-й Слободской – Чкалова. Женщина подчеркнула, что ещё раз обратится в полицию с этой информацией.

Разыскиваемый преступник

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили, что женщина обращалась к ним с заявлением, и сообщили, что осуществляют проверку информации, изложенной в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве родители девочек пожаловались на пристававшего к детям извращенца – в полиции открыли уголовное дело. А в соцсетях писали, что в Южноукраинске мужчина пристает к детям, однако заявление в полицию никто не написал.