В Николаеве в лесопосадке нашли повесившегося мужчину – на суицид его подтолкнула зависимость от игровых автоматов

В Николаеве 22 октября в одной из лесопосадок нашли тело повесившегося 29-летнего мужчины.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, на теле умершего не нашли следов насильственной смерти. Полиция начала расследование уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой «самоубийство».

Как стало известно «Преступности.НЕТ», умерший страдал от игровой зависимости – он тратил деньги на игровые автоматы, которые сейчас работают практически на каждом углу. У мужчины в кармане пиджака нашли предсмертную записку, в которой он написал, что «устал от этой жизни». Также нашли квитанцию из ломбарда, куда мужчина сдал свой ноутбук.

Напомним, что ранее в Николаеве нашли повешенным десантника.