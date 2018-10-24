В Николаеве арестовали телефонного мошенника – на время следствия он посидит в СИЗО

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 44-летнего ранее судимого жителя Кировоградской области, который подозревается в мошенничестве в отношении пожилых людей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Он подозревается в том, что звонил на стационарные телефоны пожилым людям и выдавал себя за их родственников. Он сообщал, что якобы попал в ДТП, а поэтому необходимы деньги, чтобы «решить вопрос» о закрытии уголовного производства. В дальнейшем к пенсионерам приходил человек, который забирал деньги. Во время очередного «сбора средств» злоумышленника задержали. Он завладел 14 тысячами гривен и пыталась завладеть 15 тысячами долларов США.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве и покушении на мошенничество. Сейчас следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению других соучастников преступления.

Напомним, что ранее задержанный в Николаеве «псевдополицейский» заплатил залог и вышел из СИЗО, но снова попался на этой схеме уже во Львове.