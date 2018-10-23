В США миллиардера Джорджа Сороса хотели взорвать в собственном доме

Известный финансист Джордж Сорос едва ли не стал жертвой покушения.

Об этом сообщает The NewYorkTimes.

Уточняется, что в почтовом ящике дома миллиардера была заложена взрывчатка.

В полиции также сообщили, что пакет со взрывчатым веществом был обнаружен работником резиденции Сороса, который сначала вынес его в безопасную местность, а потом уже вызвал полицейских.

Известно, что на тот момент самого Джорджа Сороса дома не было. Полицейские уже провели контролируемый подрыв взрывчатого устройства.

Напомним, ранее Сорос назвал Трампа мошенником и потенциальным диктатором.