В Киеве задержали группу аферистов, которые «продавали» недвижимость в центре столицы за $300 тысяч

В Киеве задержали четверых аферистов, которые пытались продать по поддельным документам три объекта недвижимости в центре столицы.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Мошенники по поддельным документам зарегистрировали на себя право собственности на объекты нежилого фонда в центральной части города, а именно по адресу: аллея Героев Небесной Сотни, проспект Голосеевский и ул. Б. Васильковская в Киеве, общей площадью около 700 кв.м.

«Аферисты были задержаны на «горячем» в кабинете нотариуса в Дарницком районе при попытке продать гражданину указанные объекты недвижимости за 300 тыс. долларов США»,- сообщили в прокуратуре.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст.190 УК и избрана мера пресечения. Трое "продавцов" отправлены под домашний арест, а в отношении организатора применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога.

В настоящее время решается также вопрос о внесении апелляционных жалоб на определения следственного судьи по мерам пресечения в связи с их мягкостью. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала двух мошенников, вымогавших $50 тысяч у жертв строительной аферы.