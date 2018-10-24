На Николаевщине уголовник получил четыре года тюрьмы за то, что вырастил 16 кустов конопли

В Николаевской области 27-летнего жителя поселка Арбузинка приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы за выращивание конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее мужчина уже был осужден за выращивание конопли, у него была непогашенная и неснятая в установленном порядке судимость. В апреле 2018 года он совершил аналогичное преступление – посеял на собственном приусадебном участке 16 растений конопли, которые выращивал с целью личного употребления.

Его осудили по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконное выращивание конопли»), суд признал мужчину виновным и приговорил его к заключению.

Напомним, что ранее на Николаевщине судили пенсионерку, которая принесла в гараж ветку конопли, ей повезло попасть под амнистию.